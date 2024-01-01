В муниципалитетах Прикамья планируют массово обновить общественный транспорт Его возраст должен быть не более 10 лет Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании совета глав муниципальных образований Прикамья, которое состоялось под руководством главы региона Дмитрия Махонина, чиновники обсудили ситуацию с пассажирскими перевозками в территориях. Губернатор поручил местным властям обеспечить обновление подвижного состава — возраст транспортных средств должен быть не старше 10 лет.

«Я уже неоднократно говорил о том, что нашим уважаемым жителям совершенно без разницы, кому принадлежит транспортное средство, которое его перевозит. Главное, чтобы оно было безопасным, комфортным, и цена была действительно обоснованной и приемлемой. Никто не выступает против частного бизнеса, мы за развитие конкуренции и бизнеса. Но бизнес должен быть социально ответственным и инвестировать деньги в новый подвижной состав», — сказал Махонин.

По словам главы минтранса региона Сергея Вешнякова, муниципальная маршрутная сеть Пермского края включает 548 маршрутов без учёта Перми, для обслуживания которой используется 788 транспортных средств, из которых 358 старше 10 лет.

«С 2020 по 2023 год обновлено 190 автобусов без учёта Перми и межмуниципальных маршрутов», — сообщил Вешняков.

Первоочередными задачами в этой отрасли чиновник назвал соблюдение расписания, обеспечение безналичной оплаты проезда и срок эксплуатации автобусов не старше 10 лет.

Вешняков отметил, что в последнее время увеличилось количество жалоб пассажиров на качество транспортного обслуживания в муниципалитетах. Основная часть обращений касается отсутствия валидаторов. В связи с этим люди сообщают о невозможности оплатить проезд безналичным способом.

В Чайковском городском округе перевозчики не соблюдают схемы и расписание маршрутов. Также есть проблемы с транспортной доступностью в населённых пунктах в Пермском и Краснокамском округах, отметил Вешняков.

«Только в 21 муниципалитете все транспортные средства оборудованы валидаторами для безналичной оплаты проезда. Аналогичная ситуация складывается с подключением к региональной навигационной информационной системе Пермского края. Данные в неё предоставляются только 22 муниципалитетами. Планы по обновлению автобусов отсутствуют в 25 муниципалитетах», — рассказал чиновник.

В связи с этим муниципалитетам поручили сформировать соответствующие планы организационных мероприятий, в том числе по обновлению автобусов.

«Там, где нет физической возможности или экономической целесообразности восстановить предприятия, где слабые частные организации, возможно, мы будем идти на создание таких межмуниципальных центров транспорта. Сохранили в Чусовом соответствующую базу, обновили весь транспорт: любо-дорого посмотреть. Если готовы заходить на перевозки на выгодных условиях, мы будем запускать. Необязательно у каждого муниципального образования должна быть своя автобаза. Всё должно быть эффективно и экономически обоснованно», — отметил губернатор.

Дмитрий Махонин также отметил, что краевые власти готовы безвозмездно передать автобусы муниципалитетам из МУП «Пермгорэлектротранс» и краевого АО «Интранс». В связи с тем, что в следующем году с перевозчиками в Перми будут заключаться новые контракты, высвободится 106 автобусов старше пяти лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.