«Метафракс» провёл экологическую акцию Поделиться Твитнуть

Экологи компании «Метафракс Кемикалс» 22 июля выпустили в Камское водохранилище более пяти тыс. мальков стерляди.

Молодь ценной рыбы в участок Сылвенского залива Камского водохранилища выпущена для искусственного восполнения водных биоресурсов Пермского края. Закупленных «Метафраксом» мальков стерляди доставили из крестьянско-фермерского хозяйства посёлка Барда в специализированной ёмкости для живой рыбы.

Работы выполнялись в присутствии экологов предприятия и под контролем государственных инспекторов отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю Волго-Камского территориального управления Росрыболовства. Совместно с АО «Метафракс Кемикалс» мальков выпускал и «Березниковский содовый завод», в лице представителя экологической службы предприятия, также входящего в группу АО «Росхим».

«Такая экологическая акция уже стала для компании традиционной. За прошедшие годы в водоёмы Прикамья выпущено порядка 25 тыс. молоди стерляди. Данное мероприятие является рекомендуемым, наше предприятие ответственно подходит к формированию благоприятной экосистемы и воспроизведению водных биологических ресурсов при заборе воды из Широковского водохранилища», — сообщили в пресс-службе компании.

Положение об ответственном отношении к окружающей среде заложено в стратегии «Метафракс Групп», большое внимание уделяется реализации ESG-инициатив. Приоритет отдаётся проектам с экологической составляющей, инвестиции направляются на охрану окружающей среды и рациональное природопользование.

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