Средняя зарплата учителей в Прикамье не превысила 50 тысяч рублей В краевом минобре раскрыли данные о доходах педагогов в 2023 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте министерства образования Пермского края опубликованы сведения о заработной плате учителей региона за 2023 года. Средняя зарплата за этот период в Прикамье составила 48 тыс. 419 руб.

Судя по представленным данным, самый высокий уровень дохода имеют педагоги, которые работают в Перми (54,6 тыс. руб.) и Пермском округе (58,8 тыс. руб.).

Данные краевого минобра

Меньше всего в регионе зарабатывают учителя Большесосновского округа, зарплата которых, согласно официальным данным, около 36,9 тыс. руб. в месяц.

При этом, как утверждают чиновники, данные не учитывают выплаты, например, за классное руководство.

Отметим, в 2022 году, по данным краевого минобра, средняя зарплата педагогов в регионе составляла 42 313 руб.

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