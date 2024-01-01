В Перми задержан обвиняемый в совершении коммерческого подкупа гендиректор АНО Руководителя задержали при передаче денег Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю совместно с УФСБ России задержали генерального директора одной из автономных некоммерческих организаций Перми. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления следкома.

Согласно версии следствия, 24 июля 2024 года в автомобиле подозреваемый получил от представителя строительной компании незаконное вознаграждение в размере 4 млн руб. (его часть состояла из муляжей, имитирующих деньги). Эти средства передавались за организацию экспертиз проекта строительства. Экспертизы были назначены в рамках арбитражного дела, где мужчина, передавший деньги, представлял интересы компании в качестве истца. По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», задержанным был директор АНО «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки» Максим Нестеренко.

После получения средств действия обвиняемого были остановлены правоохранительными органами.

В настоящее время суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде ареста.

Работа по сбору и закреплению доказательств в рамках уголовного дела продолжается.

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