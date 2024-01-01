На Пермский край 30 июля обрушатся сильные магнитные бури Поделиться Твитнуть

фото: Вконтакте / Александр Светлаков

Во вторник, 30 июля, Пермский край столкнётся с магнитными бурями, вызванными двумя вспышками класса X на Солнце. Максимальная сила бурь, ожидающаяся во второй половине дня, достигнет уровня G3 — «сильная», а их влияние продлится до полудня следующего дня. Об этом пишет «Рифей».

Специалисты напоминают, что в периоды магнитных бурь могут возникать сбои в работе электронных и радиотехнических устройств. Люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать колебания артериального давления, бессонницу и проявление хронических заболеваний.

Чтобы минимизировать негативное воздействие магнитных бурь, медики рекомендуют снизить физические нагрузки, больше гулять на свежем воздухе перед сном, ограничить употребление жареной, соленой и острой пищи, а также алкоголя. Важно включить в рацион больше овощей и фруктов, соблюдать режим питья и обеспечить полноценный отдых.

Кроме того, не исключено, что из-за магнитных бурь в ночь на 31 июля жители Пермского края при хорошей погоде смогут наблюдать северное сияние.

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