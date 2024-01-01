За неделю в больницы Прикамья госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за неделю с 22 по 28 июля выявлен 101 случай заболевания COVID-19 (3,8 на 100 тыс. населения). В Перми за последнюю неделю зарегистрировано 62 случая заболевания коронавирусом, что составляет 61% от общего числа заразившихся. Во всех случаях идентифицируется вариант «омикрон». Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно федеральной статистике за минувшие семь дней, в Прикамье с диагнозом «коронавирус» были госпитализированы 17 пациентов. Летальных случаев не зафиксировано. Выздоровели 196 жителей.

В целом по Российской Федерации за прошлую неделю коронавирусом заболел 5431 человек, выздоровели 5668. Госпитализированы 785 пациентов, 20 жителей РФ скончались.

На территории Пермского края с начала пандемии выявлено 510 436 подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

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