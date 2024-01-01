Волонтёрский лагерь на святом источнике Трифона Вятского объединит рекордное количество молодых специалистов Поделиться Твитнуть

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В этом году инициативу пермских нефтяников впервые поддержали молодые специалисты из Республики Коми. В течение трёх смен более 60 волонтёров внесут свой вклад в благоустройство святого для Прикамья места.

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Молодые специалисты организаций группы ЛУКОЙЛ в Пермском крае 28 июля открыли новый, 11-й сезон волонтёрского лагеря на святом источнике Трифона Вятского в Пермском округе. Инициатива основания волонтёрского лагеря зародилась у лукойловцев ещё в 2013 году, а затем стала ежегодной.

За десять лет волонтёры-нефтяники оборудовали спуски и подъёмы к источнику, возвели часовню и купель. В этом году молодым специалистам предстоит выполнить покос травы, ремонт ступеней, покраску и очистку сооружений, купели, а также восстановить поручни и перила. Все эти мероприятия направлены на сохранение и благоустройство исторического места.

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

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