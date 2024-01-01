В Прикамье будут судить водителя из Чусового за повторную пьяную езду Мужчина без прав пытался скрыться от полицейских Поделиться Твитнуть

Скришот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

Суд в Чусовом рассмотрит уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя за пьяную езду и нарушение правил дорожного движения. В мае он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль легкового автомобиля и пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции.

Как рассказали в полиции, инцидент произошёл в ночное время в мае на улице Мира, когда сотрудники экипажа Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-2112», водитель которого ехал без пристёгнутого ремня безопасности. Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако он продолжил движение. Тогда госавтоинспекторы пустились в погоню, а злоумышленник попытался скрыться.

Полицейским удалось остановить нарушителя только после нескольких выстрелов по задним колесам преследуемого автомобиля.

После остановки водитель отказался добровольно выходить из машины, тогда к нему применили в физическую силу. По результатам медосвидетельствования в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки выяснилось, что молодого человека в 2023 году лишили права управления транспортным средством за нетрезвое вождение. В связи с этими обстоятельствами в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.3 и ч. 2 ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Во время расследования дела фигурант полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

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