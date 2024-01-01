Зарина Ситдикова В Перми проверят качество ремонтных работ на улице Екатерининской Дорога была отремонтирована в рамках национального проекта Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В ближайшее время специальная комиссия и общественники проверят качество ремонтных работ на участке ул. Екатерининской от ул. Крисанова до ул. Плеханова. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

По информации ведомства, общая протяжённость обновлённого участка составила 400 м. В ходе ремонта был заменён асфальт на проезжей части и тротуарах, установлен новый бортовой камень и приведены в порядок парковочные карманы. Кроме того, серьёзного ремонта требовали верхние строения колодцев, которые расположены на дороге.

Как пояснили в минтрансе, из-за высокого уровня интенсивности автомобильного движения, большая часть горловин колодцев была продавлена и мешала безостановочному движению транспорта. Подрядчик сровнял люки с уровнем дороги, а также закрепил крышки для исключения их самопроизвольного открывания. Общая площадь ремонта составила свыше 7,3 тыс. кв. м.

Ремонтные работы на объекте были проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин. Благодаря нацпроекту, в Прикамье ежегодно приводятся в порядок десятки городских улиц и региональных дорог, а с 2022 года ещё и мосты, путепроводы и другие инженерные сооружения. Всего за пять лет с момента запуска нацпроекта по всему Пермскому краю было отремонтировано 647 км дорог.

Перед сдачей на всех объектах сначала производят обязательный отбор проб. По результатам лабораторных исследований принимается решение о приёмке участка: если у специалистов возникают вопросы к качеству использованных материалов, подрядчик за свой счёт должен уложить новый слой асфальтобетонного покрытия и устранить все замечания.

В минтрансе напоминают, что пробы берутся в нескольких местах. Если дорожная лаборатория даёт положительное заключение, на объект для приёмки выезжает специальная комиссия, в состав которой входят представители министерства и Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, общественные контролёры и сотрудники ГИБДД.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что нацпроект позволяет подходить к ремонту дорог комплексно. Благодаря этому на обновляемых участках появляется не только новый асфальт, но и устанавливаются ограждения, остановочные павильоны, организуются съезды и тротуары. Всё это делает дороги комфортными и безопасными как для автомобилистов, так и для пешеходов.

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