В Перми 2 августа запретят продажу алкоголя В День ВДВ традиционно вводится ограничение на торговлю спиртосодержащей продукцией Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Согласно постановлению краевого правительства от 10 октября 2011 года №755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции», на территории региона, в том числе в Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В эту дату в России отмечается День воздушно-десантных войск.

За нарушение предусмотрены штрафы: для должностных лиц — 20-40 тыс. руб., для юридических лиц — 100-300 тыс. руб.

Отметим, запреты на продажу алкоголя в Пермском крае вводятся в праздничные дни и на время выпускных в школах. С недавних пор это уже стало традицией.

В этом году в муниципалитетах Прикамья также вводится запрет на розничную продажу алкоголя в День города (у каждого муниципалитета эта праздничная дата своя, в Перми это 12 июня) и День молодёжи. Также в ряде территорий ограничивается торговля алкогольной продукцией в дни национальных, религиозных и профессиональных праздников.





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