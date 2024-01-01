Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Органный фестиваль Пермской филармонии пройдёт в новом формате Орган выступит вместе с симфоническим оркестром, хором, саксофоном, валторной и другими инструментами Поделиться Твитнуть

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Пермская краевая филармония меняет формат органного фестиваля (6 +), который проходит в Перми ежегодно на протяжении более чем двадцати лет. Традиционно фестиваль проводился в начале ноября и проходил десять дней, нынче же он продлится почти месяц — с 8 октября по 6 ноября.

До сих пор фестиваль был музыкальным интенсивом: концерты проходили каждый день, причём зачастую — по два, а то и по три концерта в день. Сейчас расписание фестивальных событий становится более свободным. Между концертом открытия (6 +) 8 октября и следующим за ним концертом испанского органиста Даниэля Сальвадора (6+) — промежуток в 20 дней.

На открытии, которое пройдёт в Большом зале филармонии, Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан исполнит произведения Камиля Сен-Санса и Густава Холста. Партию органа в симфонии Сен-Санса исполнит Владислав Муртазин.

В остальных концертах фестиваля примут участие органисты из Казахстана, Испании, Беларуси, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Екатеринбурга и Перми. Вместе с ними выступят Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан, этно-ансамбль «Қорқыт» (Казахстан), валторнист Аркадий Шилклопер, саксофонистка Серафима Верхолат, артист Пермского Театра-Театра Альберт Макаров, художник песочной анимации Елена Полторацкая и другие артисты.





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