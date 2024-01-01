Похолодание в Пермском крае затягивается Неделя будет прохладной и очень дождливой Поделиться Твитнуть

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Архив ИД «Компаньон»

Похолодание, которое началось в Пермском крае неделю назад, затягивается. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Пик периода холодной погоды пришёлся на воскресенье, 28 июля, когда среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы более чем на 6˚, а также прошли существенные дожди во многих районах края. На этой неделе уже будет немного теплее, и всё-таки температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2˚. Дожди при этом вероятны каждый день, и их будет больше — выпадет до двух недельных норм и более.

Понедельник, по прогнозам, станет самым холодным днём недели по всей территории края. Температура воздуха днём не превысит +15…+18˚.

Во вторник потеплеет до +18…+22˚, но на севере и юге края пройдут ливневые дожди с грозами, которые вечером возможны и в центральных районах.

В среду также в центре вероятны сильные ливни, на юге и особенно на юго-востоке края возможны шквалы и град. Температура воздуха днём ожидается в пределах +20…+23˚.

В ночь на четверг зона интенсивных дождей сместится на север и восток края. Температура воздуха ожидается днём +19... +22˚.

Далее до конца недели погода стабилизируется, но днём будут формироваться многочисленные локальные грозовые очаги, температура воздуха составит +19…+23˚.

Особенностью недели станет также высокая вероятность туманов ночью и по утрам, со значительным снижением видимости.

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