Роспотребнадзор отреагировал на жалобы жителей Гремячинска на мутную воду Проведена проверка Поделиться Твитнуть

жители Гремячинска жалуются на мутную воду в кранах

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Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Пермского края, действуя по поручению Управления Роспотребнадзора, взяли образцы питьевой воды из централизованной водопроводной системы Гремячинска для оценки её качества и безопасности.

Согласно информации ведомства, «образцы воды, взятые из резервуара чистой воды подземного водозабора на ул. Станционной и из водоразборной колонки на ул. Ленина, 270, соответствуют санитарным нормам по органолептическим характеристикам».

Пробы воды по микробиологическим показателям находятся на стадии тестирования, результаты будут предоставлены позже.

МУП «Водоканал» Гремячинского городского поселения получило указание выполнить дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая промывание и дезинфекцию водопроводной сети, с отбором контрольных проб воды.

В выходные жители Гремячинска начали выражать недовольство в социальных сетях по поводу качества водопроводной воды. Люди жаловались, что она мутная и имеет ржавый оттенок.

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