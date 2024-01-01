На СВО погиб уроженец Прикамья Константин Шардаков У мужчины остались жена и два ребёнка Поделиться Твитнуть

Фото: Алексей Солодников

В ходе спецоперации погиб 39-летний уроженец Очёра Константин Шардаков. Об этом на своей официальной странице ВКонтакте сообщил глава Очёрского городского округа Алексей Солодников.

Константин родился из многодетной семьи и учился в Очёрской школе №2. После школы он отслужил по призыву в погранвойсках.

Мужчина занимался спортом, тяжелой атлетикой. Он работал водителем-охранником в охранных предприятиях Перми.

«Очень любил рыбалку и эту любовь передал сыну, проводили много времени на речке. Был настоящей опорой своей семьи: мамы, жены, дочки и сына. Отзывчивый, справедливый, честный и доброжелательный», — сообщил на своей странице глава округа

В июне 2023 года Константин решил заключить контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. Он погиб 15 июля этого года. При каких обстоятельствах, не уточняется.

Прощание с военнослужащим состоится 29 июля в Очёрском центральном доме культуры. В этот день пройдёт гражданская панихида, а затем отпевание в Михайло-Архангельской церкви.

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