Андрей Стрельцов «Амкар» возглавил турнирную таблицу Пермская команда обыграла казанский «Сокол» Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ФК «Амкар»

В воскресенье, 28 июля, пермский «Амкар» встретился в Казани с местным «Соколом». Игра прошла на стадионе «Трудовые резервы». Обе команды всходили в лидирующую тройку. К тому же казанская команда была единственным соперником, которому подопечные Андрея Блажко проиграли в первом круге, да еще на своём поле.

Первый тайм прошёл с преимуществом гостей, но завершился вничью — 0:0. А после перерыва на 85-ой минуте встречи гол забил капитан пермской команды Евгений Тюкалов. В итоге победу одержали «красно-чёрные» с минимальным счётом.

Таким образом, пермская команда набрала 35 очков и вышла на первое место в четвёртой группе. Казанская команда имеет в своём активе 28 баллов и находится на третьей строчке турнирной таблицы. Команда «Динамо» из Кирова, до этого лидировавшая в турнире, потерпела поражение в 14-м туре и пропустила вперед пермский футбольный клуб, опустившись на второе место.

Следующий матч пермская футбольная команда проведёт на своём поле 3 августа. Соперником будет новотроицкая «Носта».

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