В Прикамье жительницу Чердыни будут судить за убийство сожителя К трагедии привела совместная пьянка Поделиться Твитнуть

В Чердыни следователи завели уголовное дело в отношении 48-летней женщины. Её обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, 6 мая этого года обвиняемая, находясь в своей квартире, расположенной в п. Керчевский Чердынского городского округа, распивала алкоголь вместе своим 51-летним сожителем. В ходе пьянки между ними произошёл конфликт, и злоумышленница нанесла сожителю неоднократные удары металлическими спицами и кухонным ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в суд.

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