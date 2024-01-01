Директора Пермской краевой филармонии и её супруга наградили медалью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Галине Кокоулиной, директору Пермской краевой филармонии, и её супругу в Перми вручили медаль «За любовь и верность». Это событие произошло в четверг, 25 июля. О церемонии сообщили в официальном паблике филармонии ВКонтакте.

Данная награда учреждена в 2008 году Организационным комитетом в честь «Дня семьи, любви и верности Российской Федерации». На одной стороне медали изображён символ праздника — ромашка, на другой — лики святых Петра и Февронии. Награда вручается парам, которые прожили вместе не менее 25 лет, стали образцом для подражания благодаря своей любви, верности и воспитанию детей.

Кокоулиных с медалью поздравили главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников и председатель комитета ЗАГС Пермского края Елена Ерохина.





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