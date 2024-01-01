Медиана зарплат в розничной торговле выросла в Прикамье на 5 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ко Дню работника торговли, который в этом году отмечают 27 июля, эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели анализ изменения спроса и уровня зарплат в розничной сфере Пермского края. Они также исследовали, какие навыки востребованы у специалистов по мнению работодателей.

В первой половине 2024 года в регионе было создано 11 тыс. вакансий в категории «Розничная торговля», что на 32% больше, чем в тот же период прошлого года. Розничная торговля занимает около 11,2% от общего числа вакансий, оставаясь одной из самых актуальных областей. На одну вакансию в этой сфере приходится 1,4 резюме, что указывает на серьёзный дефицит рабочих рук.

Вместе с увеличением количества вакансий возросла и медиана зарплат: если в начале 2023 года она составляла 34,4 тыс. руб., то в 2024-м выросла до 39,8 тыс. руб.

Хотя розничная торговля имеет низкий порог входа, для успешной карьеры важны определённые навыки. По опросу работодателей, в числе самых необходимых — умение продавать (71%), работа с кассой (67%) и знание товара (57%).

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