Названы адреса, где в Перми на следующей неделе по плану отключат воду Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

yandex.ru

Компания «Новогор-Прикамье» сообщила, где с 29 июля до 4 августа 2024 года запланированы работы на сетях, которые потребуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты специалисты проведут замены задвижек, промывку вновь построенных водоводов, подключат новые участки сетей.

Адреса домов, где и по какой причине произойдёт отключение воды:

В «Новогоре» напомнили, что в перечисленных случаях ограничение подачи воды — это необходимое требование технологического процесса. Отмечается, что некоторые отключения специально проводятся в выходные дни, чтобы не нарушать работу учебных и социальных учреждений.

Жителей вышеперечисленных домов просят сделать необходимый запас воды. В «Новогоре» добавили, что актуальная информация о плановых и ремонтно-восстановительных работах с отключением холодной воды размещается в режиме онлайн на сайте компании в разделе «Отключения».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.