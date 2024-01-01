В МЧС предупредили о сильных дождях в Пермском крае 28 июля Поделиться Твитнуть

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По данным Пермского ЦГМС, 28 июля в Прикамье ожидается неблагоприятное метеорологическое явление — сильный дождь. Он будет наблюдаться не повсеместно, а в отдельных районах, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В связи с большим количеством осадков, водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, движение осуществлять с учётом состояния дорожного покрытия.

«Будьте внимательны и осторожны! О прогнозируемых погодных явлениях, соблюдении правил безопасного поведения и требований пожарной безопасности сообщите родным и знакомым», — говорится в распространённом пресс-релизе.

Как ранее сообщали синоптики, в воскресенье, 28 июля, сильные дожди ожидаются на севере и востоке региона (10-20 мм/12 ч), умеренные выпадут в центральной части Прикамья, а меньше всего осадков ожидается на юге. Температура воздуха днём в крае будет +13…+18°, в Перми около +14°.

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