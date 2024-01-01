За поставку фальсифицированных медицинских шапочек в Прикамье осудят ИП из Узбекистана Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина Республики Узбекистан. Он обвиняется в нарушении ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (незаконное обращение с фальсифицированными, некачественными и незарегистрированными лекарственными средствами и медицинскими изделиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с декабря 2020 года по февраль 2021 года, в рамках подписанного госконтракта для обеспечения потребностей медицинских учреждений Пермского края, предприниматель поставил фальсифицированный товар — одноразовые медицинские шапочки.

В результате его действий бюджету региона был причинён ущерб на сумму 2,3 млн руб. В ходе следствия на имущество, соответствующее убыткам, был наложен арест.

На данный момент следственные органы собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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