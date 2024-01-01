В Пермском крае на 26 и 27 июля объявлено штормовое предупреждение В регионе ожидаются сильные дожди Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил о штормовом предупреждении в Пермском крае на вечер 26 июля и следующие сутки. В связи с выходом южного циклона на Урал в Прикамье ожидается очень сильный дождь (30-50 мм/12 ч).

В гидрометцентре уточнили, что лить будет не повсеместно. Непогода с сильными и очень сильными дождями в ближайшие часы затронет восточные территории. При этом по западу ожидается без существенных осадков, в центральной части пройдут небольшие и умеренные осадки.

Температурный фон в ночь на субботу будет +8…+13° в крае, на северо-западе до +2°, в Перми около +10°. Дневной прогрев на востоке ожидается всего до +11…+13°, в центральной части до +13…+16°, на западе — до +21°. В Перми воздух прогреется до +15°.

В воскресенье, 28 июля, меньше всего осадков ожидается на юге, в центральной части выпадут умеренные дожди, на севере и востоке — умеренные и сильные (до 20 мм/12 ч). Ночная температура воздуха составит в Прикамье +8…+13°, днём +13…18°. В Перми ночью будет около +10°, днём не выше +14°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.