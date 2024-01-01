В лесах Прикамья до сентября ввели особый противопожарный режим Штрафы за нарушения вырастут в разы Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Краевое правительство приняло постановление «Об установлении особого противопожарного режима в лесах на территории Пермского края» до 10 сентября 2024 года. Особый противопожарный режим вводится ежегодно, когда в лесах повышается пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды по региону.

В ведомстве пояснили, что во время действия особого противопожарного режима запрещается разжигание костров в лесах вне оборудованных кострищ, разведение открытого огня в парках и на сельхозугодиях. Также под запретом сжигание мусора, горючих материалов и порубочных остатков.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах до сентября ужесточаются штрафные санкции. В частности, для физлиц размер штрафа вырастет в 2,5 раза и составит 40-50 тыс. руб., для должностных лиц — в два раза, до 60-90 тыс. руб. Штрафы же для юрлиц возрастут и вовсе в шесть раз и будут составлять от 600 тыс. руб. до 1 млн руб.

В минприроды края отмечают: более половины пожаров в лесах возникает по вине людей: из-за того, что они сжигают мусор, бросают непотушенные окурки или оставляют тлеющими костры.

О лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по телефонам: 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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