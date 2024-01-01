В Перми на несколько дней изменится движение автобусных маршрутов №3, 40 и 47 Это связано с ремонтом трамвайных путей Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Как сообщили в департаменте транспорта Перми, с 23:59 26 июля и до 05:00 29 июля будет изменено движение маршрутов автобусов №3, 40 и 47 в связи с ремонтом трамвайных путей,

В частности, автобусы №3 и 40 в направлении шоссе Космонавтов проследуют после улицы Мира по улице Братьев Игнатовых вместо улицы Советской Армии. В обратном направлении они будут ездить без изменений.

Кроме того, временно не будет остановок «ДК имени Гагарина» и «9 мая» по улице Мира, а также «Советской Армии» и «Баумана» по улице Советской Армии.

Источник: дептранс Перми

В качестве альтернативы пассажиры могут воспользоваться остановками «ДК имени Гагарина» по улице Братьев Игнатовых, «Больничный городок» и «9 мая» по шоссе Космонавтов.

Автобусный маршрут №47 в эти дни будет курсировать в объезд по улице Мира с посадкой и высадкой пассажиров на всех установленных пунктах.

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