Зарина Ситдикова В сентябре в Пермском крае начнёт работу «Школа фермера» В ней будут бесплатно помогать желающим строить свой агробизнес Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

В новом учебном году в Прикамье откроется «Школа фермера» — совместный образовательный проект при участии регионального министерства агропромышленного комплекса, Пермского аграрно-технологического университета и Пермского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Об этом сообщили в минагро.

По данным ведомства, основная задача «Школы фермера» — научить заинтересованных людей создавать и вести успешный бизнес в сельском хозяйстве. Слушатели освоят знания в области ведения сельского хозяйства, маркетинга, научатся выстраивать финансовую модель своего бизнеса.

Теоретическая часть курса будет включать в себя посещение лекций и занятий, а практические занятия на ведущих предприятиях агропрома позволят учащимся перенять успешный опыт передовых сельскохозяйственных производителей. Завершится обучение защитой бизнес-планов.

В соответствии с трёхсторонним соглашением, которое было подписано всеми участниками проекта, обучение в «Школе фермера» будет проходить бесплатно на базе Пермского аграрно-технологического университета.

«Мы уделяем большое внимание развитию фермерства. Ежегодно десятки претендентов получают гранты на реализацию своих аграрных проектов. При этом нам важно, чтобы каждый проект состоялся, чтобы у фермеров всё получилось. В школе фермеры освоят методы ведения хозяйства, повысят финансовую грамотность, получат практические навыки», — рассказал министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков.

Подать заявку и получить консультацию по бесплатному образовательному проекту можно в ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса», тел.: +7 (342) 258-19-01, 258-19-02, e-mail: info@cra.permkrai.ru.

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