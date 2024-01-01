В Перми подписано соглашение об оптимизации процедуры присоединения к инженерным сетям Поделиться Твитнуть

На площадке Пермской торгово-промышленной палаты состоялось подписание открытого пятистороннего соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий по подключению объектов заявителей к сетям инженерной инфраструктуры. Сторонами соглашения стали ООО «НОВОГОР-Прикамье», филиал ПАО «Россети Урал» – «Пермэнерго», Пермский филиал ПАО «Т Плюс», АО «Газпром газораспределение Пермь» и Пермский филиал ПАО «Ростелеком» при поддержке правительства Пермского края в лице министерства тарифного регулирования и энергетики.

По словам министра тарифного регулирования и энергетики Прикамья Марии Козловой, подписанное соглашение позволит выстроить единую систему взаимодействия между организациями.

«В результате будут сокращены сроки и упрощены процедуры при осуществлении подключения возводимых зданий и сооружений заявителей к системам связи, а также сетям водо-, тепло-, электро-, газоснабжения и водоотведения на территории Пермского края. Кроме того, оно будет способствовать эффективному внедрению принципов Регионального инвестиционного стандарта и улучшению инвестиционного климата региона», — пояснила глава ведомства.

Напомним, вопросы сокращения сроков технологического присоединения к инженерным сетям не раз были предметом обсуждения на уровне губернатора и правительства края как один из основных показателей улучшения инвестиционного климата в регионе, в том числе в приоритетном направлении экономики – строительстве.

Директор пермского филиала ПАО «Ростелеком» Ильдар Фахрутдинов подчеркнул, что реализация любых инфраструктурных проектов всегда требует масштабной предварительной работы, конкретно это касается согласований размещения и подключения сетей, энергетических и коммунальных ресурсов.

«Ростелеком" обладает богатым опытом по строительству и подключению крупных объектов в Прикамье. Подписав соглашение, мы договариваемся и устанавливаем сроки согласования или выдачу замечаний к материалам инженерных изысканий, топографических планов и проектной документации. Тем самым мы упрощаем и ускоряем взаимодействие между пятью крупными организациями Прикамья», — добавил Ильдар Фахрутдинов.

Как рассказал главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв, теплоэнергетики постоянно совершенствуют сервисы для упрощения подключения к системам теплоснабжения с учётом обратной связи от девелоперов и органов местного самоуправления.

«В этом году ПАО "Т Плюс" запустило обновлённый портал для подключения новостроек к системе теплоснабжения. Благодаря сервису можно рассчитать предварительную стоимость услуги и оформить онлайн-заявку на подключение к тепловым сетям, на предоставление технических условий или информации о возможности подключения. Разработка полностью соответствует современным тенденциям по цифровизации услуг», — отметил Михаил Вепрёв.

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