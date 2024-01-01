Судебные приставы Прикамья за полгода арестовали имущества на 687 млн рублей Под изъятие попали недвижимость, интегральные схемы и аппарат УЗИ Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

За шесть месяцев 2024 года судебные приставы Пермского края произвели более 4 тыс. арестов имущества должников. Его общая стоимость составила около 687 млн руб., а в результате продажи было выручено около 138 млн руб. Такую сумма получили взыскатели по исполнительным производствам.

Кроме того, взыскателям передано в счет погашения долга нереализованное в принудительном порядке имущество на сумму 84 млн руб.

Среди самого дорого имущества, которое арестовали приставы, — нежилые помещения в бизнес-центре «Синица» стоимостью 42 млн руб. На втором месте в этом списке заняла квартира в Дзержинском районе общей площадью почти 150 кв. м. Её оценили в 10 млн руб.

Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляет 7 млн руб. Именно за столько были реализованы на торгах 14 залоговых объектов недвижимости, в том числе кафе, автостоянка и три земельных участка.

Самым необычным имуществом, которое было арестовано, стали интегральные схемы специального назначения, аппарат УЗИ и Apple MacBook.

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