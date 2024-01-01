На въезде на Красавинский мост в Перми образовалась автомобильная пробка Поделиться Твитнуть

В Перми на въезде на Красавинский мост в направлении центра города утром 26 июля образовалась автомобильная пробка. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Как рассказал изданию подписчик телеграм-канала издания «Эх, дороги», движение транспорта затруднено по ул. Светлогорской и на Западном обходе на правом берегу Камы из-за ремонтных работ, которые ведутся в районе развязки ул. Светлогорской и обхода и непосредственно на подъезде к мостовому переходу.

В городском департаменте транспорта подтвердили наличие автомобильного трафика и сообщили о задержке движения пассажирских автобусов маршрутов №12, 64 и 80 на 20 минут.

В целом в Перми дорожная ситуация этим утром относительно спокойная - сервисом Яндекса пробки оцениваются в 5 баллов.

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