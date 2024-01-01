В Прикамье в один день похоронят двух военнослужащих Вячеслав Зотеев и Ахат Нигмаев погибли в зоне СВО Поделиться Твитнуть

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Сегодня, 26 июля, в в Добрянском городском округе похоронят участника СВО Вячеслава Зотеева, а в Ординском муниципальном округе — Азата Нигамаева. Об этом сообщили администрации двух муниципалитетов на официальном страниице в соцсетях.

Как пояснили в пресс-службе администрации Добрянки, Вячеслав Зотев родился 10 марта 1994 года в деревне Залесная Добрянского муниципального района. Окончив школу, он работал на нескольких предприятиях.

В прошлом году, 21 августа, он отправился в зону боевых действий СВО служить по контракту. Мужчина находился в составе штурмовой роты отделения (захвата) штурмовой группы в звании рядовой. В том же году, 6 ноября, был тяжело ранен, а 18 ноября скончался в госпитале посёлка Новый Московской области. У погибшего военнослужащего остались мать и сестра.

Прощание с солдатом пройдёт в 11:00 в деревне Залесная.

В этот же день состоятся похороны в Ординской муниципальном округе. Там простятся с местным жителем Азатом Нигмаевым. Остоятельства его гибели не утончянются, известно лишь, что его убили в зоне СВО 13 мая. Мужчину похоронят в селе Карьево. Прощание начнётся в 11:00 в местном ДК.

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