В этом году в Перми незначительно увеличилась посещаемость торговых центров Рост составил 1% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первые шесть месяцев этого года в пермских ТЦ зафиксирован умеренный рост посещаемости. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные компании Focus Technologies.

В частности, по итогам первого полугодия 2024 года показатель Mall Index, который отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, в региональных торговых центрах вырос на 1% по сравнению с показателями такого же периода прошлого года. А относительно первого полугодия 2022 года прирост составил 2%. Таким образом, посещаемость росла по 1% каждый год.

По словам руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, причины роста посещаемости ТЦ были в том, что в последнее время происходило «постепенное заполнение качественных торговых центров благодаря активной экспансии, в первую очередь, российских игроков, открывавших магазины на площадях ушедших международных брендов». Кроме этого, возвращение части ушедших ранее иностранных сетей в течение второй половины 2022 и 2023 годов способствовали росту привлекательности объектов. Это повлекло и частоту визитов со стороны потенциальных покупателей.

Увеличение показателей посещаемости ТЦ Перми по сравнению с 2022 годом Васильев связывает с эффектом «низкой базы», когда с середины марта 2022 года на фоне кризиса и трансформации экономики для потребителей была характерна сберегательная модель. Это нашло своё проявление и в сегменте потребительского рынка.

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