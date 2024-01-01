Зарина Ситдикова У чиновника Перми арестовали 4 млн рублей неподтверждённого дохода Суд постановил взыскать эти средства со служащего Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск прокурора города по взысканию с муниципального служащего 4 млн руб. Чиновник не сумел в ходе процесса доказать законность получения этих денежных средств. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

Как пояснили в ведомстве, подозрения у сотрудников надзорного органа в отношении чиновника возникли во время антикоррупционной проверки. По документам выяснилось, что в 2022 году на банковские счета служащего поступили деньги, которые превышают его совокупный доход за три года. Объяснить, как такое могло получиться, чиновник не смог.

В связи с этим прокурор Перми обратился в суд с иском о взыскании в доход государства всех неподтверждённых доходов сотрудника администрации. В результате суд наложил арест на счета ответчика.

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