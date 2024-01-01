Зарина Ситдикова Музеи Пермского края на время стали бесплатными для участников СВО Учреждения присоединились к акции в поддержку бойцов и их семей Поделиться Твитнуть

С 25 по 31 июля участники специальной военной операции могут бесплатно посетить музеи Пермского края – учреждения присоединились к всероссийской акции «Музейная неделя» (0+). Об этом сообщает пресс-служба губернатора Прикамья.

По данным краевых властей, в акции принимают участие пять музейных комплексов, в том числе все их филиалы. Это Пермский краеведческий музей, Музей-заповедник «Пермь-36», Чердынский краеведческий музей, Музей современного искусства PERMM и Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка.

В Перми, например, участники СВО вместе со своими семьями смогут осмотреть действующие экспозиции и временные выставки филиалов краеведческого музея: Дом Мешкова (ул. Монастырская, 11), Дом-музей Николая Славянова (ул. 1905 года, 37), Музей пермских древностей (ул. Сибирская, 15), Подпольная типография (ул. Монастырская, 142), Музей пермской артиллерии (ул. Лифанова, 16), Детский музейный центр (ул. Пермская, 78), Музей-диорама (ул. Огородникова, 2), а также архитектурно-этнографический музей «Хохловка».

В Коми-Пермяцком краеведческом музее им. П.И. Субботина-Пермяка для участников СВО открыты постоянные экспозиции и выставка «Души, опалённые Афганом» (6+), посвящённая 35-летию вывода советских войск из Афганистана.

Чтобы посетить музеи, нужно предъявить документы, которые подтверждают право на льготу.

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