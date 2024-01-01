В Пермском крае выросли объёмы кредитования под залог имущества Рост потребительских кредитов в 2024 году составил 30% Поделиться Твитнуть

Жители Пермского стали чаще брать залоговые кредиты. Как сообщил журналистам управляющий банка ВТБ в регионе Владимир Стрельников, объём потребительских кредитов, оформленных в организации в первой половине 2024 года, вырос на 30% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 20 млрд руб.

Количество выданных ипотечных кредитов выросло на 55%. С января по июнь 2024 года пермяки оформили в банке свыше 2,5 тыс. кредитов на покупку жилья на общую сумму более 10 млрд руб. Отмечается спрос на кредиты под индивидуальное жилищное строительство, поскольку стоимость жилья в многоквартирных домах зачастую приближается к стоимости частных домов.

Значительнее увеличились показатели по автокредитованию. Относительно прошлого года количество кредитов в этом сегменте выросло в четыре раза, до 5 млрд руб. По словам Владимира Стрельникова, на развитие рынка повлияли несколько факторов.

«В 2023 году дилеры смогли перестроить логистические цепочки и наполнить рынок автомобилями. Преимущественно, конечно, это бренды китайского производства, на которые приходится до 70% всех сделок, доля отечественных автомобилей — 15%».

Второе — запуск самими автопроизводителями льготных программ кредитования, предусматривающих субсидирование ставок по кредитам», — отметил эксперт.

Кроме того, импульс придало и расширение кредитных программ для покупки машин с пробегом и получение кредитов под залог уже имеющегося автомобиля.

По итогам первого полугодия, основным драйвером розничного кредитования стали именно ипотека и автокредиты. Суммарный розничный портфель банка на 1 июля достиг 100 млрд руб., что выше прошлогодних показателей на 13%.

Также у пермяков вырос спрос на кредитные карты — рост составил 15%. По мнению управляющего ВТБ, причиной стало увеличение финансовой грамотности населения по эффективному использованию финпродуктов для решения своих задач.

Он также обратил внимание, что основная тенденция заключается в снижении общей потребительской активности и переходе к сберегательной модели поведения. Клиенты ищут наиболее выгодные способы привлечения заёмных средств. Одним из вариантов являются кредиты под залог автомобилей или недвижимости.

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