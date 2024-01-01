В МЧС предупредили о сильных дождях и ветре в Пермском крае 26 июля Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

По югу и востоку Пермского края днём 26 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильный дождь и порывы ветра до 17 м/с. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Жителям рекомендовано в период ухудшения погодных условий не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Кроме того, 26 июля местами по Пермскому краю ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). В связи с этим следует быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодьях.

«Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно вызвать помощь», — говорится в информации министерства.

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