В Перми забор в охранной зоне теплосети препятствует работам по подготовке к отопительному сезону Поделиться Твитнуть

Незаконно установленный забор препятствует работам на тепловой сети во дворе дома по ул. Революции, 16 в м/р Островский Свердловского района Перми. Сооружение самовольно размещено в охранной зоне трубопровода и мешает проводить подготовку к отопительному сезону. Из-за несогласованной постройки невозможно вести ремонт на теплосети, по которой горячая вода подаётся в многоквартирные дома по ул. Революции, 12, 14 и 16.

Действуя в интересах жителей, Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» направили в адрес собственника требование обеспечить допуск к теплосетевой инфраструктуре. В настоящее время забор препятствует проведению работ по обслуживанию тепловой камеры. После того как забор будет демонтирован, начнётся ремонт тепловых коммуникаций.

Энергетики напоминают про действующий запрет размещения незаконных объектов в охранных зонах трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. По закону, на расстоянии не менее 3 м в обе стороны от коммуникаций должно обеспечиваться свободное от наземных построек пространство. Самовольные постройки подлежат выносу за счёт собственников.

«Незаконные сооружения, расположенные в охранной зоне тепломагистралей, создают значительные трудности при подготовке к отопительному сезону. В случае нештатных ситуаций энергокомпания не может оперативно устранять дефекты, что несёт угрозу для подачи качественных услуг теплоснабжения наших клиентов. Поэтому призываем всех участников процесса соблюдать законодательство и не препятствовать работам энергетиков», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Материалы по незаконным объектам в охранных зонах тепловых сетей направляются в адрес собственников с требованием устранить нарушения, а также в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. Надзорные ведомства выносят владельцам самостроев предписания об устранении нарушений. Кроме того, инициируются судебные иски к собственникам незаконных построек.

Сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей необходимо в Тепловую справочную службу по тел. (342) 259-39-98.

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