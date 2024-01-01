В Перми на Пролетарском открыли новый арт-объект Он станет точкой притяжения жителей Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Дзержинского района Перми

Как сообщили в пресс-службе администрации Дзержинского района Перми в микрорайоне Пролетарский установлен арт-объект «Я люблю пролетарку».

Скульптуру в виде двух кистей, которые сложены в виде символа человеческого сердца установили по инициативе ТОС «Пролетарский».

Председатель ТОСа Юрий Кузнецов сам пилил, красил и вырезал каждую букву вручную, а затем собирал в единое целое. В итоге получился новый арт-объект, который, как считают, инициаторы, станет точной притяжения и будет отличительным признаком микрорайона.

Фото: администрация Дзержинского района Перми

«Арт-объект «Я люблю пролетарку» будет интересен любому жителю микрорайона, ведь он получился очень интересным, оригинальным и запоминающимся», — считают жители.

ТОС «Пролетарский» выразил благодарность работнику библиотеки Надежде Пономарёвой за познавательный и интересный рассказ об истории микрорайона на открытии нового арт-объекта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.