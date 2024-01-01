В мэрии Перми объяснили исчезновение кустарников в саду Гоголя На этом участке будут делать перрон РЖД Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Чиновники администрации Перми рассказали, почему исчезли кустарники в саду им.Гоголя рядом с набережной, который совсем недавно открыли после реконструкции. Об этом сообщает perm.aif.ru.

«Кустарник убрали для возможности заезда строительной техники на площадку, чтобы не нанести ущерб зеленым насаждениям», — пояснили изданию в мэрии.

Когда построят перрон, территории сада вернут первоначальный вид, отметили в пресс-службе городской администрации.

В конце июля пермяки обратили внимание, что в саду Гоголя, на пересечении улиц Окулова и Попова, были выкопана зелёные насаждения. Горожане возмутились этим фактом, потому что никакой информации о причинах не было.

Отметим, в районе Коммунального моста власти хотят сделать железнодорожную платформу со смотровой площадкой. Стоимость разработки документации оценивается в 32 млн руб.

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