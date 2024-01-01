В Прикамье приставы не будут взыскивать долги с 2,5 тысячи участников СВО От взыскания не освобождаются должники по алиментам Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Как рассказал врио главного судебного пристава Пермского края Александр Малюшкин, в регионе 2,5 тыс. должников, участвующих в СВО, воспользовались правом на приостановление исполнительных производств. Чиновник также отметил: несмотря на то, что принудительных мер по взысканию долгов к ним не применяется, некоторые стараются добровольно исполнить свои финансовые обязательства. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по региону.

В частности, ведомство привело в пример жителя Кунгура, который подписал контракт с Минобороны РФ и попросил приостановить исполнительное производство по взысканию с него 1 млн руб. в пользу знакомого. Приставы удовлетворили его заявление, и должник уехал на СВО, временно освобождённый от финансовых обязательств. Вернувшись в отпуск, он сам пришёл к приставам и полностью выплатил долг.

В том же отделе судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю ещё несколько должников погасили в общей сложности долги на сумму в 10 млн руб.

При этом в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю отмечают, что эти меры социальной поддержки военнослужащих не распространяются на алиментщиков. Эта категория должников не имеет права на приостановление исполнительных производств.

По предварительным данным, в зоне боевых действий на сегодняшний день находятся более 350 таких мужчин. Все они ежемесячно оплачивают текущие платежи и погашают имеющиеся задолженности. В Кунгуре 18 военнослужащих выплатили свои детям более 4 млн руб.

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