В Перми за 24 июля выпало 20% месячной нормы осадков Поделиться Твитнуть

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В среду, 24 июля, в Перми выпало 16 мм осадков, что составляет 20% от месячной нормы. 10 мм осадков выпало в Кудымкаре и 7 мм в Лысьве. А больше всего дождей выпало вблизи Камского водохранилища — в Чёрмозе (30 мм). На остальных метеостанциях осадки были слабыми. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Специалисты отметили, что прогноз осадков за минувший день по глобальным моделям численного прогноза погоды оказался на редкость успешным и оправдался почти полностью. Дожди вблизи водохранилища были хорошо предсказуемы, поскольку водная поверхность накануне была теплее воздуха, что усиливало конвекцию над ней.

В четверг, 25 июля, влияние высотного циклона в Прикамье сохранится, но дожди с грозами ожидаются в основном уже на юге края. Температура воздуха днём не превысит +15...+20˚.

Наиболее сильные осадки сегодня ожидаются на Южном Урале — там за сутки может выпасть до 60-80 мм.

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