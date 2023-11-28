Будущее ваших детей — лучшая инвестиция! Поделиться Твитнуть

Все родители хотят, чтобы дети были их лучшим продолжением, и стремятся создать для своего ребенка комфортные и безопасные условия проживания, стараются вложить ценные знания, развить таланты, помочь сформировать правильное мировоззрение и найти хороших друзей.

Дом, в котором живет ребенок, в том числе оказывает влияние на его будущее: друзья по двору, уровень учебного заведения рядом с домом, секции, кружки…все это социум, который ответственный родитель может выбрать для своего ребенка на стадии покупки жилья.

Разделяя ценности своих клиентов, девелопер PAN City Group1 запроектировал современный ЖК «Притяжение»2 в центре динамично развивающегося района «Новое Кондратово» на ул. Водопроводная, 6а.

«Притяжение» — не просто дом, а целая экосистема, внутри которой вы найдете:

Безопасную среду для своего ребенка — территория дома оснащена камерами видеонаблюдения, а спокойствие родителей и их детей обеспечивает круглосуточный консьерж-сервис. Кроме того, двор дома «Притяжение» включает в себя множество сценариев проведения досуга, ваш ребенок забудет про гаджеты и будет интересно проводить время с друзьями, не покидая его границ! Комфортное окружение. Покупателями квартир в новостройках зачастую становятся молодые современные пары, имеющие перспективных и талантливых детей. Имея уникальный концептуальный двор как центр притяжения, дети быстро находят общий язык, интересы и становятся надежными друзьями. С таким другом здорово ходить в одну школу, вместе посещать секции и кружки и конечно, ходить друг к другу в гости.

У дома «Притяжение» очень удачная локация. Его расположение включает в себя контраст спального экологически чистого района города и активную инфраструктуру, которая стремительно развивается с каждым годом, привлекает к себе как новых застройщиков, так и молодое поколение жителей.

Все нужное рядом!

Всего в 5 минутах ходьбы от дома «Притяжение» располагается детский сад «Акварельки», где ваш ребенок будет получать художественно-эстетическое развитие: здесь даже есть класс для занятий балетом.

В 10 минутах ходьбы строится новая современная IT-школа на 1100 мест, которая откроет свои двери уже 1 сентября: новые классы и оборудование. Ребенку будет предоставлено достойное образование. И т.к. мы живем в век высоких технологий, ни для кого не секрет, что за данной профессией Правительство РФ видит будущее страны.

Если у вас творческий ребенок, который любит выражать себя различными способами, быть в центре внимания, то всего в 15 минутах от дома есть замечательные студии классических, бальных и брейк-данс танцев, например театр-студия Елены Зайцевой «Непоседы». Стоит отметить, что воспитанники данных заведений не только раскрывают свои таланты, но и занимают призовые места на конкурсах, участвуют в городских фестивалях, как приглашенные звезды, и даже выступают на сцене кремлевского государственного дворца на подтанцовках у знаменитостей. Маленьких звездочек можно было увидеть на фестивале «Город встреч», выступающих вместе с Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской 3 .

. А в спортивном клубе PROSAMBO 4 мастера спорта России по самбо, призёры Первенства России и Мира помогают детям сформировать правильные ежедневные привычки, направить их активность в правильное русло, подтянуть тело и здоровье, учат быстро думать, действовать и двигаться.

мастера спорта России по самбо, призёры Первенства России и Мира помогают детям сформировать правильные ежедневные привычки, направить их активность в правильное русло, подтянуть тело и здоровье, учат быстро думать, действовать и двигаться. Хотите погрузить его в другую культуру? Или ваш ребенок хочет найти себя в чем-то новом? Пермский региональный центр изучения ушу научит боевому искусству, гармонии и поможет получить спортивный разряд. Попробовать себя в робототехнике, программировании и подтянуть английский язык можно также недалеко от дома.

Ваш ребенок любит воду? Тогда ему в «Олимпию» 5 ! Рядом с домом «Притяжение» располагаются остановки общественного транспорта, это позволит вашему подростку буквально за 30 минут на 1 автобусе добраться самостоятельно до бассейна и фитнес-центра, расположенном в Индустриальном районе.

! Рядом с домом «Притяжение» располагаются остановки общественного транспорта, это позволит вашему подростку буквально за 30 минут на 1 автобусе добраться самостоятельно до бассейна и фитнес-центра, расположенном в Индустриальном районе. За 40 минут на автобусе ребенок может добраться до Детской школы искусств микрорайона Парковый. Образовательный процесс осуществляется по направлениям: музыкальное искусство (освоение различных инструментов), хоровое пение, хореографическое искусство, изобразительное искусство.

В этом же районе построили новую уникальную Пермскую краевую специальную музыкальную школу для комплексного обучения и развития ребенка в течении 11 лет. Художественный руководитель — российский скрипач, солист Московской филармонии, солист Санкт-Петербургского Дома музыки, преподаватель Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, член художественно-экспертного совета образовательного центра «Сириус», кавалер ордена Дружбы Павел Сергеевич Милюков. 6

А что же в выходные?

Жизнь в «Притяжении» — это жизнь в экологичном районе: вело прогулка всей семьей, рыбалка и пикник на свежем воздухе, где тишину нарушит лишь пение птиц или лай любимой собаки, резвящейся в траве.

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Ежемесячный платеж составит от 27 800 руб. при первоначальном взносе в 20% и сроке ипотеки 360 месяцев.

– находка для большой семьи. Три изолированные комнаты оптимальной площади от 9 до 11,4 кв.м, изолированная кухня с выходом на солнечный балкон, удобная прихожая с нишей под шкаф-купе и раздельный санузел – все, что нужно для счастливой жизни. Ежемесячный платеж составит от 27 800 руб. при первоначальном взносе в 20% и сроке ипотеки 360 месяцев. 2- х комнатная квартира площадью 46,4 м 2 — идеально подойдет для молодой семьи. Две спальные комнаты, обособленная кухня с выходом на просторную лоджию, которую можно при желании утеплить и разместить на ней рабочую зону или пространство для релакса. Ежемесячный платеж по данной квартире составит от 24 800 руб. при первоначальном взносе в 20% и сроке ипотеки 360 месяцев.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте Дома «Притяжение» дом-притяжение.рф или через приложение PAN в App Store и Play Market.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф

3 Информация об услугах размещена в группе ВКонтакте Информация об услугах размещена в группе ВКонтакте https://vk.com/neposedy_zaitseva . «Непоседы» театр-студия Елены Зайцевой» оказывает услуги клиентам на основании соответствующих договоров. Застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект» не несёт ответственности за их действия.

4 Информация об услугах размещена в группе ВКонтакте Информация об услугах размещена в группе ВКонтакте https://vk.com/prosambosport . Спортивная секция PROSAMBO оказывает услуги клиентам на основании соответствующих договоров. Застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект» не несёт ответственности за их действия.

5 Информация об услугах размещена на сайте Информация об услугах размещена на сайте https://olympiaperm.ru/ . Спортивный комплекс «Олимпия» оказывает услуги клиентам на основании соответствующих договоров. Застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект» не несёт ответственности за их действия.

6 Информация размещена на сайте Информация размещена на сайте https://permkraimusicschool.ru/ и актуальна на момент публикации релиза.

7 Ставка от 6% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика — партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ. Валюта — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых либо в период с 1 января 2018 г. до 1 июля 2024 г. (включительно) родился ребенок, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, рожденный не позднее 31.12.2023 г., которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно по 31.07.2024 г. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

8 Ставка от 5% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека для IT» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика — партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ. Требования к заемщику: возраст от 18 до 50 лет (вкл.); основным местом работы является организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, находящаяся в РФ, аккредитованная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и пользующаяся налоговыми льготами; в течение не менее чем 3 календарных месяцев, предшествовавших дате заключения кредитного договора. Дополнительное требования к заемщику: в возрасте от 36 лет до 50 лет (вкл.) минимальный размер средней заработной платы заемщика с учетом НДФЛ составлял от 70 тыс. рублей — для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет до 1 млн. человек; от 120 тыс. рублей — для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет 1 млн. человек и более (за исключением Москвы); от 150 тыс. рублей — для работников организаций, зарегистрированных на территории Москвы. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 9 млн руб. — при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет до 1 млн. человек; до 18 млн руб. при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет 1 млн. человек и более. Валюта — рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно до 31.07.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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