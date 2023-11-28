Будущее ваших детей — лучшая инвестиция!
Все родители хотят, чтобы дети были их лучшим продолжением, и стремятся создать для своего ребенка комфортные и безопасные условия проживания, стараются вложить ценные знания, развить таланты, помочь сформировать правильное мировоззрение и найти хороших друзей.
Дом, в котором живет ребенок, в том числе оказывает влияние на его будущее: друзья по двору, уровень учебного заведения рядом с домом, секции, кружки…все это социум, который ответственный родитель может выбрать для своего ребенка на стадии покупки жилья.
Разделяя ценности своих клиентов, девелопер PAN City Group1 запроектировал современный ЖК «Притяжение»2 в центре динамично развивающегося района «Новое Кондратово» на ул. Водопроводная, 6а.
«Притяжение» — не просто дом, а целая экосистема, внутри которой вы найдете:
- Безопасную среду для своего ребенка — территория дома оснащена камерами видеонаблюдения, а спокойствие родителей и их детей обеспечивает круглосуточный консьерж-сервис. Кроме того, двор дома «Притяжение» включает в себя множество сценариев проведения досуга, ваш ребенок забудет про гаджеты и будет интересно проводить время с друзьями, не покидая его границ!
- Комфортное окружение. Покупателями квартир в новостройках зачастую становятся молодые современные пары, имеющие перспективных и талантливых детей. Имея уникальный концептуальный двор как центр притяжения, дети быстро находят общий язык, интересы и становятся надежными друзьями. С таким другом здорово ходить в одну школу, вместе посещать секции и кружки и конечно, ходить друг к другу в гости.
У дома «Притяжение» очень удачная локация. Его расположение включает в себя контраст спального экологически чистого района города и активную инфраструктуру, которая стремительно развивается с каждым годом, привлекает к себе как новых застройщиков, так и молодое поколение жителей.
Все нужное рядом!
- Всего в 5 минутах ходьбы от дома «Притяжение» располагается детский сад «Акварельки», где ваш ребенок будет получать художественно-эстетическое развитие: здесь даже есть класс для занятий балетом.
- В 10 минутах ходьбы строится новая современная IT-школа на 1100 мест, которая откроет свои двери уже 1 сентября: новые классы и оборудование. Ребенку будет предоставлено достойное образование. И т.к. мы живем в век высоких технологий, ни для кого не секрет, что за данной профессией Правительство РФ видит будущее страны.
- Если у вас творческий ребенок, который любит выражать себя различными способами, быть в центре внимания, то всего в 15 минутах от дома есть замечательные студии классических, бальных и брейк-данс танцев, например театр-студия Елены Зайцевой «Непоседы». Стоит отметить, что воспитанники данных заведений не только раскрывают свои таланты, но и занимают призовые места на конкурсах, участвуют в городских фестивалях, как приглашенные звезды, и даже выступают на сцене кремлевского государственного дворца на подтанцовках у знаменитостей. Маленьких звездочек можно было увидеть на фестивале «Город встреч», выступающих вместе с Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской3.
- А в спортивном клубе PROSAMBO4 мастера спорта России по самбо, призёры Первенства России и Мира помогают детям сформировать правильные ежедневные привычки, направить их активность в правильное русло, подтянуть тело и здоровье, учат быстро думать, действовать и двигаться.
- Хотите погрузить его в другую культуру? Или ваш ребенок хочет найти себя в чем-то новом? Пермский региональный центр изучения ушу научит боевому искусству, гармонии и поможет получить спортивный разряд. Попробовать себя в робототехнике, программировании и подтянуть английский язык можно также недалеко от дома.
- Ваш ребенок любит воду? Тогда ему в «Олимпию»5! Рядом с домом «Притяжение» располагаются остановки общественного транспорта, это позволит вашему подростку буквально за 30 минут на 1 автобусе добраться самостоятельно до бассейна и фитнес-центра, расположенном в Индустриальном районе.
- За 40 минут на автобусе ребенок может добраться до Детской школы искусств микрорайона Парковый. Образовательный процесс осуществляется по направлениям: музыкальное искусство (освоение различных инструментов), хоровое пение, хореографическое искусство, изобразительное искусство.
- В этом же районе построили новую уникальную Пермскую краевую специальную музыкальную школу для комплексного обучения и развития ребенка в течении 11 лет. Художественный руководитель — российский скрипач, солист Московской филармонии, солист Санкт-Петербургского Дома музыки, преподаватель Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, член художественно-экспертного совета образовательного центра «Сириус», кавалер ордена Дружбы Павел Сергеевич Милюков.6
А что же в выходные?
Жизнь в «Притяжении» — это жизнь в экологичном районе: вело прогулка всей семьей, рыбалка и пикник на свежем воздухе, где тишину нарушит лишь пение птиц или лай любимой собаки, резвящейся в траве.
Купить квартиру можно на выгодных условиях:
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- Рассрочка платежа без предоставления документов о заработной плате и трудоустройстве
- Покупка с участием средств социальных субсидий, в том числе в качестве первоначального взноса
- Зачет вторичным жильем
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- Классическая З-х комнатная квартира площадью 54,7 м2 – находка для большой семьи. Три изолированные комнаты оптимальной площади от 9 до 11,4 кв.м, изолированная кухня с выходом на солнечный балкон, удобная прихожая с нишей под шкаф-купе и раздельный санузел – все, что нужно для счастливой жизни.
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Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте Дома «Притяжение» дом-притяжение.рф или через приложение PAN в App Store и Play Market.
Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.
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