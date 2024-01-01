В Прикамье участились случаи заражения энтеровирусными инфекциями Эпидемиологи советуют тщательно мыть руки, не пить воду из неизвестных источников и купаться только в специально оборудованных местах Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В июле (с 1 по 21 число) в Пермском крае вырос показатель заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ). Он составил 0,3 на 100 тыс. населения. Для сравнения: за первое полугодие 2024 года он был равен 0,28 случаев на 100 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Эпидемический подъём ЭВИ произошёл за счёт случаев заражения в Перми, Краснокамске, Кунгуре, Пермском муниципальном округе.

По словам главного внештатного эпидемиолога краевого минздрава Владислава Семерикова, ЭВИ достаточно опасны. Они проявляются не только в виде жидкого стула и неукротимой рвоты, но и в форме герпетической ангины, и нередко заболевание заканчивается менингитом.

«От лёгкого течения тяжёлое течение может развиваться молниеносно. Наиболее уязвимой группой риска являются дети 3-10 лет. Среди этой возрастной группы мы сегодня и наблюдаем наибольшее число заболеваний», — отметил специалист.

Семериков сообщил, что купание в водоёмах, где застаивается вода, увеличивает риск подхватить вирус, так как в тёплой воде он может сохраняться до двух месяцев. Заболеть можно при случайном заглатывании такой воды.

Главный эпидемиолог рекомендует тщательно мыть руки, а также овощи и фрукты, купаться только в специально отведённых для этого местах, не пить воду из неизвестных источников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.