Зарина Ситдикова На самых оживлённых перекрёстках Перми начали ремонтировать трамвайные переезды Работы уже выполнены на улице Старцева Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми в этом году заменят участки трамвайных рельсов и плиты покрытия на трёх оживлённых перекрёстках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, ремонт будет выполнен на пересечении бульвара Гагарина с ул. Старцева и ул. Макаренко, а также на перекрёстке улиц Уральской и Крупской. При этом работы уже завершились на ул. Старцева.

По информации МУП «Пермгорэлектротранс», проведена переукладка 75 м одиночного пути, а также 234,5 кв. м плитного покрытия. Чтобы не останавливать движение трамваев и обеспечить их работу на линии, ремонт выполнялся в ночное время.

Обновление рельсов и плит на двух других указанных перекрёстках проведут в течение летнего и осеннего периода.

Как отметили на предприятии, текущее содержание трамвайной инфраструктуры в Перми, которое включает в себя плановые работы по ремонту рельсовых стыков и замене рельсов, производится регулярно. Помимо этого, специалисты службы пути контролируют состояние особо сложных участков во избежание угрозы безопасности движения.

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