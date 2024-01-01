Зарина Ситдикова
На самых оживлённых перекрёстках Перми начали ремонтировать трамвайные переезды
Работы уже выполнены на улице Старцева
В Перми в этом году заменят участки трамвайных рельсов и плиты покрытия на трёх оживлённых перекрёстках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По данным мэрии, ремонт будет выполнен на пересечении бульвара Гагарина с ул. Старцева и ул. Макаренко, а также на перекрёстке улиц Уральской и Крупской. При этом работы уже завершились на ул. Старцева.
По информации МУП «Пермгорэлектротранс», проведена переукладка 75 м одиночного пути, а также 234,5 кв. м плитного покрытия. Чтобы не останавливать движение трамваев и обеспечить их работу на линии, ремонт выполнялся в ночное время.
Обновление рельсов и плит на двух других указанных перекрёстках проведут в течение летнего и осеннего периода.
Как отметили на предприятии, текущее содержание трамвайной инфраструктуры в Перми, которое включает в себя плановые работы по ремонту рельсовых стыков и замене рельсов, производится регулярно. Помимо этого, специалисты службы пути контролируют состояние особо сложных участков во избежание угрозы безопасности движения.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.