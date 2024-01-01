Зарина Ситдикова В Пермском крае начались съёмки приключенческого мини-сериала Часть сцен будет снята в Горнозаводском и Губахинском округах Поделиться Твитнуть

В Прикамье стартовали съёмки приключенческого мини-сериала «Никто не знает про Маньпупунёр» (16+). Об этом сообщается на странице Пермской кинокомиссии ВКонтакте.

Это дебютный проект Ивана Добронравова в качестве режиссёра. Съёмки проходят в естественных природных ландшафтах Прикамья и Республики Коми, непосредственно на плато у столбов выветривания в Троицко-Печорском районе.

По информации кинокомиссии, разработка и подготовка экспедиции заняла почти год. Для воплощения на экране истории в жанре роуд-муви команда проекта отобрала пермские локации в Горнозаводском и Губахинском округах.

По задумке сценаристов, главный герой Никита узнаёт о своей неизлечимой болезни. Перед смертью он зовёт трёх друзей совершить давно задуманное путешествие. В поездке им предстоит испытать на себе суровую природу Урала, повстречаться с племенем манси и пожилым аборигеном, из-за которого без вести пропадают люди.

Роли в сериале исполняют Александр Метёлкин («Летучий корабль» 6+, «Блиндаж» 18+), Иван Федотов («Калашников» 12+, «Душегубы» 18+), Антон Момот («Кухня» 18+, «Поехавшая» 18+) и Татьяна Марахонич («Актрисы» 18+, «Аврора» 16+).

Съёмки продлятся до середины августа. Премьера сериала запланирована на следующий год.

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