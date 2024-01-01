Зарина Ситдикова В Пермском крае за неделю от коронавирусной инфекции вылечились 196 человек Заболеваемость ковидом в регионе снизилась почти на 17% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошлую неделю, с 15 по 21 июля, в Пермском крае было выявлено 118 случаев заболевания COVID-19. Это почти на 17% меньше, чем за предыдущий период, когда заразились 142 жителя региона. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в еженедельной сводке федерального оперштаба.

По количеству инфицированных Прикамье занимает пятое место в Приволжском федеральном округе. Впереди находится Республика Башкортостан (186 случаев), Саратовская (167) и Самарская (166) области, а также Удмуртская Республика (129). Сразу за Пермским краем — Нижегородская область, где заболели 110 жителей.

Смертельных случаев в Прикамье не зафиксировано. В медучреждения было госпитализировано 17 пациентов, а выписано из больниц 196 человек.

В целом по стране показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3,72 и вырос в сравнении с предыдущей неделей на 1,2%.

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