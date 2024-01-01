Фаат Ахметгалеев В Перми пассажиры автобуса №11 избили водителя Инцидент произошёл на остановке «Печатная фабрика Гознак» Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В Перми 23 июля около 16:00 пассажиры автобуса №11 избили водителя. Об этом «Новому компаньону» сообщил свидетель происшествия.

По его словам, маршрут №11 следовал из м/р Парковый в центр города. На остановке «Парк культуры и отдыха Балатово» в автобус села группа молодых людей. Один из них держался на двух костылях.

«Все они были, видимо, нетрезвые, потому что не говорили, а кричали. На остановке «Печатная фабрика Гознак» компания шумно повалила к выходу. Однако у молодого человека один костыль застрял в проёме двери. Водитель автобуса вышел, чтобы разобраться в том, что произошло. В этот момент остальные участники компании накинулись на него, повалили на землю и начали жестоко избивать ногами и руками», – поделился очевидец.

По его словам, возмущённые происходящим пассажиры вступились за водителя. Отбить его у хулиганов удалось не сразу. После случившегося водитель сел за руль и отъехал от остановки. В этот момент компания билась в закрытую дверь и кричала ругательства вслед уходящему автобусу.

На следующей остановке все пассажиры были высажены, а автобус под управлением избитого водителя направился в автопарк.

Как сообщил «Новому компаньону» дежурный по вызовам полиции по номеру «02», наряд правоохранителей прибыл для разбирательства в парк. Сейчас сотрудники ведут розыск нападавших.

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