Алёна Бронникова Житель Прикамья предстанет перед судом за кражу электричества на 630 тысяч рублей Мужчина обвиняется в незаконном подключении к линии электропередачи Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае суд рассмотрит уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Пермского муниципального округа, обвиняемого в незаконном подключении к линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Представители электроснабженческой организации в апреле 2023 года при проведении аудита трансформаторной подстанции обнаружили, что один из жителей незаконно подключился к линии электропередачи. Информация была передана в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина с января по апрель прошлого года потреблял безучётную электрическую энергию и не оплачивал оказанные услуги. В результате противоправных действий электроснабжающей организации был причинён материальный ущерб более чем на 630 тыс. руб. Сам обвиняемый рассказал, что приобрёл профессиональные навыки по подключению к ЛЭП, когда работал электромонтёром.

Мужчине было представлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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