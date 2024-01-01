В Прикамье полицейские нашли наркотики в кофемашине Правоохранители задержали пермяка, который получил необычную посылку из Москвы Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

В Пермском крае сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону задержали 35-летнего пермяка. Его обвиняют в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере.

Ранее оперативникам поступили данные, что из Москвы в Прикамье направлена посылка с крупной партией запрещённых веществ. Полиция выяснила, что забрать их должен житель Перми, чтобы в дальнейшем распространить на территории региона.

После задержания полицейские осмотрели имевшиеся при злоумышленнике коробки. На одной из них была надпись «Кофемашина», но внутри полицейские нашли свёрток. Экспертиза показала: изъятое вещество — это производное N-метилэфедрона общей массой около 250 г. Помимо этого, из уже оборудованных злоумышленником тайников-закладок были изъяты свыше 40 свертков с мефедроном общей массой почти 50 г.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в полиции.

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