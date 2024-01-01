Фонд капитального ремонта Прикамья объявляет акцию по списанию пени Поделиться Твитнуть

В период с 10 июля по 10 октября 2024 года Фонд капитального ремонта Пермского края проводит акцию «Лето без долгов». Воспользоваться условиями акции могут как физические, так и юридические лица.

Цели акции – снизить финансовую нагрузку на жителей и повысить процент собираемости платежей. «Это поможет собственникам начать своевременно оплачивать взносы и больше не нарушать платежную дисциплину» - отметил генеральный директор Фонда Владимир Хлебников.



Для участия в акции, необходимо заполнить заявление установленного ОБРАЗЕЦа, полностью оплатить задолженность по взносам на капитальный ремонт на момент подачи заявления, передать заявление в Фонд вместе с копиями платежных документов, доказывающими оплату в период акции.



Направить документы можно следующими способами: посредством официального сайта Фонда или по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а.



Важно! Условия Акции по списанию пени не распространяются на собственников, имеющих задолженность, которая признана судом и вступила в законную силу или неисполненного решения суда (судебного приказа, исполнительного листа), а также имеющего задолженности по оплате государственной пошлины, уплаченной Фондом при обращении в судебные органы.



По всем вопросам просим обращаться по телефону «горячей линии» 8 800 550 95 15.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.