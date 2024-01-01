Алёна Бронникова Пермская прокуратура взыскала с дочки РЖД компенсацию за отказ в перевозке школьников Причиной стали аннулированные билеты Поделиться Твитнуть

Пермская транспортная прокуратура через суд добилась взыскания компенсации морального вреда в интересах школьников с дочернего предприятия ОАО «РЖД», предоставляющей услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем сообщении — АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК). Об этом сообщает администрация Дзержинского района Перми.

Согласно представленной информации, в январе 2024 года группа школьников из Перми не смогла попасть по заранее купленным билетам на поезд сообщением Чита—Москва. Транспортная прокуратура провела надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о защите прав потребителей.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение действующего законодательства при посадке школьников в поезд несовершеннолетним было отказано по причине аннулирования билетов. Отмечается, что фактически электронный возврат билетов не оформлялся.

В связи с выявленными нарушениями ведомство подало иск в суд в интересах детей к ФПК о взыскании компенсации морального вреда. Суд встал на сторону истца.

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